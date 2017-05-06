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Кьюэлл назвал сборные Германии, Австралии и России фаворитами Кубка конфедераций

Спорт
6 мая, 14:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, мая. /ТАСС

Бывший футболист сборной Австралии и английского "Ливерпуля" подчеркнул, что какая бы предыстория не была у российской сборной, но при поддержке всей страны "эта команда имеет шанс на победу"

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СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Шанс сыграть в финале Кубка конфедерации 2017 года по футболу есть у сборных Германии, Австралии и России. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл после церемонии открытия парка Кубка конфедераций в Сочи.

"Прогноз - неблагодарное дело, но, например, сборная Германии очень сильный соперник. Если сюда приедет их основной или даже первый состав, то невозможно будет пройти мимо этой команды. Конечно, я делаю ставку на сборную Австралии, так как команда проделала большую работу, чтобы попасть на Кубок, и австралийцы могут быть достойными соперниками для немцев. Нельзя упускать из виду и принимающую сторону - сборную России", - сказал Кьюэлл.

Он подчеркнул, что какая бы предыстория не была у российской сборной, но при поддержке всей страны "эта команда имеет шанс на победу".

В субботу, 6 мая, в Южном моле морского порта Сочи открылся парк Кубка конфедераций. В церемонии открытия приняли участие Кьюэлл, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов. После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

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