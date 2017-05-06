Кьюэлл призвал российских болельщиков стоять горой за сборную России по футболу

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СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Австралии по футболу Харри Кьюэлл призвал российских болельщиков стоять горой за свою национальную сборную. Об этом он рассказал ТАСС.
В субботу Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.
"Все очень скоры на критику, а ведь мало кто понимает, что давление на игроков колоссальное. Поэтому я прошу всех российских болельщиков поддержать свою команду, стоять за нее горой. В футболе команда не может постоянно выигрывать, и я считаю, что страна должна поддерживать своих футболистов", - отметил Кьюэлл.
О поддержке болельщиков попросил и Булыкин. "В нашу сборную нужно верить, ее нужно поддерживать в любой ситуации - при выигрыше или поражении. Я думаю, что ребята приложат максимальные усилия, чтобы сыграть хорошо на Кубке конфедераций и оправдать ожидания болельщиков. Это репетиция перед ЧМ-2018, и мы верим в нашу команду", - сказал Булыкин ТАСС.
После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.