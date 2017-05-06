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СМИ: полномочия бюро совета ФИФА будут расширены на конгрессе организации

Спорт
6 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Кроме того, на конгрессе планируется принять решение о возвращении применяемой при Йозефе Блаттере практики создания рабочих групп для решения определенных вопросов внутри организации

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полномочия бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) будут расширены по итогам заседания очередного конгресса организации. Об этом сообщает портал Worldsoccer со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изменения не затронут структуру бюро, в него по- прежнему будут входить глава ФИФА Джанни Инфантино и руководство шести региональных ассоциаций - Африки, Азии, Центральной/Северной Америки, Европы, Океании и Южной Америки. Ранее бюро могло рассматривать лишь срочные вопросы, а вынесенные органом решения должны были быть утверждены советом, но, согласно реформам, отныне бюро сможет проводить рассмотрение и менее важных вопросов. Предполагается, что после принятия нововведений конгрессом бюро сможет самостоятельно принимать решения без утверждения советом.

Кроме того, на конгрессе планируется принять решение о возвращении применяемой при предыдущем президенте ФИФА Йозефе Блаттере практики создания рабочих групп для решения определенных вопросов внутри организации. Отмечается, что данное предложение уже было одобрено советом.

Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.

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