Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в мире

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион "Лужники" после реконструкции стал одним из самых безопасных в мире. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире", - сказал Хуснуллин.

Реконструкция БСА "Лужники" началась в 2014 году. В "Лужниках" пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.