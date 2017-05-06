Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в мире

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МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион "Лужники" после реконструкции стал одним из самых безопасных в мире. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Одна из самых современных систем безопасности. Более тысячи камер на территории стадиона. С уверенностью можно сказать, что стадион получился одним из самых безопасных в мире", - сказал Хуснуллин.
Реконструкция БСА "Лужники" началась в 2014 году. В "Лужниках" пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.