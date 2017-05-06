ЦСКА обыграл "Амкар" и вышел на второе место в чемпионате России

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Федор Чалов (60-я минута) и Бибрас Натхо (65).
ЦСКА набрал 53 очка в 27 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего столичного "Спартака" (26 игр) на семь очков. Третье место занимает санкт-петербургский "Зенит" (26 игр, 52 очка).
"Амкар" продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
В следующем туре ЦСКА 12 мая примет тульский "Арсенал", "Амкар" на следующий день дома сыграет со "Спартаком".