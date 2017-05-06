Кулда: латвийцы победили датчан в матче ЧМ по хоккею благодаря вратарю Мерзликинсу

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Успешная игра голкипера сборной Латвии Элвиса Мерзликинса стала залогом победы команды в стартовом матче чемпионата мира по хоккею над датчанами. Такое мнение журналистам высказал защитник латвийцев Артур Кулда.

Сборная Латвии выиграла первый матч на турнире в Кельне со счетом 3:0. Мерзликинс отразил все 27 бросков.

"Мы так долго готовились и ждали начала турнира, что в первом периоде, видимо, перегорели. Потом собрались и показали хороший хоккей, - сказал Кулда. - Наш вратарь в нужное время спасал, мы старались как могли, но, в первую очередь, это его заслуга, что первый период закончился со счетом 0:0".

Защитник отметил, что на ЧМ-2017 его команда выступает практически в оптимальном составе. "Мы лишь несколько человек потеряли из-за травм, большинство игроков выступало в квалификации к Олимпиаде. Что касается нашего тренера (Боба Хартли - прим. ТАСС), то он старается, чтобы все было на профессиональном уровне, как в НХЛ. Он сюда приехал побеждать и говорит, нам чтобы все на каждую смену выходили как на последнюю", - отметил он.

Кулда пока не знает, в каком клубе он продолжит карьеру. Его контракт с финским клубом Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" истек 30 апреля. "Пока я свободный агент, определюсь, когда что-то хорошее предложат. Главные мысли сейчас об игре за сборную", - подчеркнул он.

Следующий матч на турнире латвийцы проведут 7 мая со словаками.

"У сборной России большие шансы выиграть ЧМ"

Сборная России является очень хорошей командой, и у нее большие шансы выиграть чемпионат мира по хоккею. Об этом журналистам заявил защитник датской сборной Эмиль Кристенсен.

Встреча группы А Россия - Дания состоится 11 мая в Кельне.

"У России очень хорошая команда с отличными игроками, у нее большие шансы выиграть чемпионат мира. Для нас будет очень тяжелая игра против них, но мы постараемся оказать максимальное сопротивление", - сказал Кристенсен.

Также своим мнением относительно встречи с россиянами поделился форвард сборной Латвии Микс Индрашиш.

"Главный тренер изменил структуру игры, теперь мы не играем вторым номером. Действуем агрессивнее, теперь всем стоит бояться нашей сборной. Вчера видел отрезок игры российских хоккеистов против шведов, но ничего особенного сказать не могу. Сборная Россия всегда является фаворитом чемпионатом мира", - сказал латвийский хоккеист.

Команда Латвии встретится со сборной России 15 мая. Чемпионат мира проходит 2-21 мая в Кельне и Париже.