Пахомов: ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" покажет достойную и интересную игру после проведения в России чемпионата мира 2018 года по футболу. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В субботу бывший форвард сборной Австралии по футболу Харри Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.

"Мы понимаем, что футбол требует больших денег, и у нас есть финансовая поддержка. Это вселяет надежду на то, что после чемпионата мира по футболу ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру. Я в этом уверен", - сказал Пахомов.

Он отметил, что ставка в ФК "Сочи" делается на местных футболистов.

"После того, как в очередной раз наша уникальная "Жемчужина" распалась, к нам пришло понимание того, что должны быть свои ребята, и футбольный клуб "Сочи" создавали исключительно с одной целью - там должны играть наши пацаны. По большому счету сегодняшний состав состоит из дворовых ребят, но я думаю эти дворовые ребята стали более подготовленные. Конечно, нам нужны будут более подготовленные профессионалы, и мы этим занимаемся. Но, тем не менее, первый шаг сделан", - отметил Пахомов.

О клубе

ФК "Сочи" - российский футбольный клуб, образованный в 2013 году. В дебютном для себя сезоне представители города- курорта были заявлены в третий дивизион чемпионата России (зона ЮФО/СКФО). Команда под руководством Дмитрия Пятибратова финишировала в итоге второй, набрав в 12 матчах 27 очков и только на один балл отстав от завоевавшего золото "Динамо-УОР" из Ставрополя. На сезон-2015/16 Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг" "Сочи" не заявился из-за финансовых проблем.

В сезоне-2016/17 "Сочи" вернулся в профессиональный футбол и выступает в зоне "Юг" второго дивизиона чемпионата России.