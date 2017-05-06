Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх "Локомотива"

БАКОВКА /Московская область/, 6 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин еще не обсуждал с тренером Дмитрием Лоськовым, включенным в заявку в нынешнем сезоне, возможность его участия в матчах команды. Об этом Семин рассказал журналистам.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 43-летний Лоськов может сыграть в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится в Москве 13 мая.

"Мне еще нужно с ним (с Лоськовым) поговорить, мы еще с ним не разговаривали об этом. Если у него есть желание, то мы найдем такую возможность", - сказал Семин.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128). В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.