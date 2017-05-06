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Паспорта болельщиков уже получили порядка 50-60 тысяч человек

Спорт
6 мая, 17:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Впервые паспорта болельщиков будут тестироваться на матче 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА, который пройдет 17 мая в Казани

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© Артур Лебедев/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Около 50-60 тысяч человек уже получили паспорта болельщиков, необходимые для посещения матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018-го. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.

"Примерно половина из общего количества купивших билеты на матчи Кубка конфедераций уже зарегистрировалась в системе, и примерно четверть уже получила (паспорта болельщиков). Всего паспорта болельщиков получили около 50-60 тысяч человек", - сказал Черненко.

Впервые паспорта болельщиков будут тестироваться на матче 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА, который пройдет 17 мая в Казани. Как говорилось ранее, вход на этот матч для обладателей паспортов будет бесплатным.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

О паспорте болельщика

Создание паспорта болельщика (Fan ID) направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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