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Ярцев: ФК "Тамбов" решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства региона

Спорт
6 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам гендиректора клуба, "Тамбов" имеет самый маленький бюджет среди клубов ФНЛ

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Георгий Ярцев

Георгий Ярцев

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб "Тамбов" уже решил задачу на сезон - остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а выступление команды в следующем сезоне зависит от руководства Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тамбовского клуба Георгий Ярцев.

"Тамбов" в своем первом сезоне в ФНЛ выполнил задачу сохранить прописку в лиге. После 35 туров клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка.

"Надо сказать откровенно, что дебютанты бывают разные, и я очень рад, что мы создали такой боеспособный коллектив, который, несмотря на очень малый бюджет, находится вверху турнирной таблицы. Мы соперничаем с клубами, которые гораздо богаче, находятся в более выгодной ситуации. Я верю, что эти победы все-таки сподвигнут руководство клуба и Управление физкультуры Тамбовской области взяться за стадион, потому что наши болельщики должны видеть эти игры, ведь очень плохо, когда мы домашние встречи проводим на выезде. Это лишние затраты денег, да и ребята должны готовиться дома", - сказал Ярцев.

"Я думаю, Александр Валерьевич Никитин (губернатор Тамбовской области) поддерживает нас. Его позиция, что мы должны остаться в ФНЛ. По сути задача, которая ставилась, решена, и теперь все зависит от руководства области - как все будет финансироваться, ведь мы должны укрепиться. У нас остались три матча, один - дома с "Тосно", где болельщики должны нас поддержать, а команда, отдохнув, должна выйти и показать хороший футбол", - отметил руководитель клуба.

По его словам, "Тамбов" имеет самый маленький бюджет среди клубов ФНЛ. "У нас самый слабый бюджет, но ребята все понимают. Я стараюсь делать так, чтобы не было каких-то задолженностей, а если они возникают, то коллектив умеет терпеть. Усиление нужно, но оно будет после сезона, а сейчас приглашаю всех болельщиков 10 мая на заключительный домашний матч чемпионата", - подчеркнул собеседник ТАСС.

В сентябре прошлого года команду возглавил Андрей Талалаев, подписав контракт до 31 мая 2017 года. "Талалаев принял команду в сложный момент, но коллектив был собран. Его тактические схемы легли на ребят, поэтому есть результат. Сейчас его контракт закончится, и будем смотреть", - заключил Ярцев.

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