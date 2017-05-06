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Денисенко завоевал бронзу ЧЕ по каратэ в весовой категории до 84 кг

Спорт
6 мая, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В поединке за третье место россиянин победил грека Георгиоса Цаноса

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Денис Денисенко занял третье место на чемпионате Европы по каратэ в дисциплине кумитэ в весовой категории до 84 кг. Турнир проходит в турецком Коджаэли.

В поединке за третье место россиянин победил грека Георгиоса Цаноса со счетом 1:0. Еще одна бронза в активе голландца Тимоти Петерсена. Золото завоевал турок Угур Актас, в финале победивший македонца Берата Джакупи.

Также в субботу еще одну бронзу для российской сборной завоевала Иванна Зайцева в кумитэ в весовой категории свыше 68 кг.

Чемпионат Европы в Турции открывает первый олимпийский цикл для каратэ, японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Соревнования по каратэ проводятся в двух дисциплинах - кумитэ (спарринг) и ката (показательная последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым соперником).

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