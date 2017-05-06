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Рекордная "сухая" серия вратаря "Ростова" Медведева прервалась на 989-й минуте

Спорт
6 мая, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В гостевом матче 27-го тура первенства страны против тульского "Арсенала" Медведев пропустил на 37-й минуте

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Никита Медведев

Никита Медведев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Рекордная "сухая" серия вратаря футбольного клуба "Ростов" Никиты Медведева в чемпионате России прервалась на 989-й минуте.

В гостевом матче 27-го тура первенства страны против тульского "Арсенала" Медведев пропустил на 37-й минуте. Автором гола стал Никита Бурмистров.

В домашней игре прошлого тура чемпионата страны против пермского "Амкара" 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.

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