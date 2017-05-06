Тренер: "Динамо" вышло на матч с "Факелом" эмоционально опустошенным после победы в ФНЛ

ХИМКИ /Московская область/, 6 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Воронежский "Факел" вошел в историю, сумев дважды за сезон обыграть столичное "Динамо" в Футбольной национально лиге (ФНЛ). Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер воронежцев Павел Гусев.

В субботу "Факел" обыграл на выезде "Динамо" в рамках 35-го тура ФНЛ со счетом 1:0. В матче первого круга 15 октября также были сильнее воронежцы - 2:1. Столичная команда ранее обеспечила себе первое место и возвращение в Российскую футбольную премьер лигу (РФПЛ).

"Поздравляю "Динамо" с чемпионством, желаю им хорошего выступления в РФПЛ. Касаемо сегодняшней игры, хочется сказать спасибо болельщикам и игрокам, которые сыграли как мы планировали. Мы два раза обыграли нынешних победителей ФНЛ в текущем сезоне, так что тоже вошли в историю", - сказал Гусев.

"Мы не очень хорошо провели предыдущие игры, - продолжил он. - Сегодня московская команда была фаворитом. Но за исключением момента в первом тайме, они не смогли ничего создать. Мы строго сыграли в обороне, быстро выходили в атаку, и это сработало".

"Мы были бы довольны и ничьей, но она лишала нас шанса побороться за стыковые игры. Теперь последние три матча будут для нас решающими", - подытожил специалист.

"Динамо" вышло на матч с "Факелом" эмоционально опустошенным"

Игроки "Динамо" вышли на матч с "Факелом" эмоционально выхолощенными, однако все равно показали профессиональное отношение к делу. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер москвичей Юрий Калитвинцев.

"Осадок остался, как бы ни было, результат важен. Но в то же время к футболистам претензий не могу предъявить. Понимаю, что эмоционально игроки были выхолощены. В трех оставшихся играх будет еще тяжелее, чем с "Факелом", - сказал Калитвинцев.

"Я поблагодарил ребят за отношение к игре. Они доказали, что их слова о профессионализме не расходятся с делом. Единственное, что не удовлетворило, это результат", - добавил он.

После 35-го тура ФНЛ "Динамо" набрало 78 очков. В следующем туре столичная команда встретится с саратовским "Соколом" 10 мая.