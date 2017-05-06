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ФК "Тосно" впервые в истории вышел в премьер-лигу

Спорт
6 мая, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Ранее путевку в РФПЛ обеспечило себе московское "Динамо"

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 2:0 в гостевом матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и гарантировал себе место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Забитыми мячами отметились Григорий Чиркин (64-я минута) и Сергей Сухарев (76).

В турнирной таблице за три тура до конца чемпионата "Тосно" идет вторым, набрав 69 очков. У ближайшего преследователя, красноярского "Енисея", в активе 57 очков. Таким образом, "Тосно" обеспечил себе второе место и прямой выход в премьер-лигу. "Нефтехимик" набрал 26 очков и идет на последнем, 20-м, месте, досрочно оформив вылет в третий по силе дивизион чемпионата России - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

"Тосно" был основан в 2013 году. До этого команды из города Тосно Ленинградской области были представлены в любительских турнирах. В свой дебютный сезон клуб дошел до четвертьфинала Кубка России, выбив из турнира московский "Спартак", а также стал победителем зоны "Запад" ПФЛ.

В сезоне-2014/15 "Тосно" в первенстве ФНЛ занял третье место, которое позволило команде принять участие в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге. Однако команда по сумме двух встреч уступила "Ростову".

Летом 2015 года с поста главного тренера "Тосно" был уволен Евгений Перевертайло, его сменил Дмитрий Парфенов, который возглавляет команду до сих пор. В нынешнем сезоне клуб из Ленинградской области во второй раз в истории дошел до четвертьфинала национального Кубка, где проиграл будущему победителю, московскому "Локомотиву".

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