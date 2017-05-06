"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛ

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 37-й минуте забил Никита Бурмистров. Этот гол прервал рекордную "сухую" серию вратаря гостей Никиты Медведева, которая в итоге составила 988 минут.
В турнирной таблице "Арсенал" занимает 13-е место, набрав 24 очка. Туляки за три тура до конца чемпионата отстают от идущего 12-м махачкалинского "Анжи" на пять очков и на два опережают самарские "Крылья Советов", которые расположились на 15-й позиции. 13-я и 14-я команды по итогам сезона сыграют с третьей и четвертой командами первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. Клубы, которые займут 15-е и 16-е места, напрямую вылетят в ФНЛ.
"Ростов" прервал серию из 10 матчей без поражений (четыре победы, шесть ничьих). Клуб с 42 очками идет пятым и на три балла отстает от "Краснодара", занимающего четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.
В следующем туре "Арсенал" 12 мая в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Ростов" 14 мая примет казанский "Рубин".