Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛ

Спорт
6 мая, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Единственный мяч на 37-й минуте забил Никита Бурмистров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики тульского "Арсенала"

Болельщики тульского "Арсенала"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 37-й минуте забил Никита Бурмистров. Этот гол прервал рекордную "сухую" серию вратаря гостей Никиты Медведева, которая в итоге составила 988 минут.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает 13-е место, набрав 24 очка. Туляки за три тура до конца чемпионата отстают от идущего 12-м махачкалинского "Анжи" на пять очков и на два опережают самарские "Крылья Советов", которые расположились на 15-й позиции. 13-я и 14-я команды по итогам сезона сыграют с третьей и четвертой командами первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. Клубы, которые займут 15-е и 16-е места, напрямую вылетят в ФНЛ.

"Ростов" прервал серию из 10 матчей без поражений (четыре победы, шесть ничьих). Клуб с 42 очками идет пятым и на три балла отстает от "Краснодара", занимающего четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре "Арсенал" 12 мая в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Ростов" 14 мая примет казанский "Рубин".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
4
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии
7
На востоке Москвы водитель сбил десятилетнего школьника
Темы дня
Загрузка...
Реклама