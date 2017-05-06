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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии

Спорт
6 мая, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Марко Ройс

Марко Ройс

© EPA/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Хоффенхаймом" со счетом 2:1 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Ройс (4-я минута) и Пьер-Эмерик Обамейянг (82). У проигравших отличился Андрей Крамарич (86, с пенальти). На 14-й минуте Обамейянг не реализовал пенальти.

В турнирной таблице "Боруссия" обошла "Хоффенхайм" и расположилась на третьей строчке, набрав 60 очков. У "Хоффенхайма" в активе 58 очков. Первые три команды чемпионата сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертая - в квалификационном раунде турнира.

В другом матче игрового дня "Бавария", по итогам прошлого тура обеспечившая себе чемпионство, одержала победу над "Дармштадтом" - 1:0. "Дармштадт" досрочно оформил вылет во вторую Бундеслигу, команда занимает последнее место с 24 очками и отстает от идущего 16-м "Гамбурга" на девять очков. 16-я команда по итогам чемпионата сыграет с третьей командой второго дивизиона в стыковых матчах за право сыграть в первой Бундеслиге в следующем сезоне.

Также в субботу "Вольфсбург" обыграл в гостях "Айнтрахт" - 2:0, "Аугсбург" на выезде разошелся миром с "Боруссией" из Менхенгладбаха - 1:1, "Ингольштадт" дома сыграл вничью с "Байером" с тем же счетом.

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