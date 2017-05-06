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Россиянин Алипов выиграл бронзу в трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Спорт
6 мая, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Победу одержал испанец Антонио Байлон

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Алексей Алипов

Алексей Алипов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Алексей Алипов занял третье место в олимпийском упражнении трап на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Ларнаке (Кипр).

В финале Алипов набрал 31 очко из 40 возможных.

Победу одержал испанец Антонио Байлон (46 из 50), вторым стал хорват Джованни Черногорас (43 из 50).

Алипов является олимпийским чемпионом 2004 года. Соревнования в Ларнаке завершатся 8 мая.

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