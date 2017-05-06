Россиянин Алипов выиграл бронзу в трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Алексей Алипов занял третье место в олимпийском упражнении трап на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Ларнаке (Кипр).
В финале Алипов набрал 31 очко из 40 возможных.
Победу одержал испанец Антонио Байлон (46 из 50), вторым стал хорват Джованни Черногорас (43 из 50).
Алипов является олимпийским чемпионом 2004 года. Соревнования в Ларнаке завершатся 8 мая.