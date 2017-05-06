Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира 5 мая, 19:34

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Сотни жителей и гостей Сочи посетили открывшийся в курортном городе парк Кубка конфедераций по футболу. Встречал гостей зажигательными танцами волк Забивака - символ предстоящего чемпионата мира 2018 года.

Волк был щедрым на подарки: он раздавал сувениры, плакаты с автографами звезд мирового футбола и билеты на предстоящие матчи Кубка конфедераций в Сочи. Подарки от позитивного символа мирового первенства получали не все, их удостаивались самые смелые, умные и жизнерадостные.

У берега Черного моря

Парк Кубка конфедераций расположился на побережье Черного моря недалеко от здания сочинского Морского порта. Здесь, как в песне, все парами: чайки, пальмы и болельщики.

"Весело здесь! Мимо невозможно пройти. Вот с сыном пришел, час уже вытащить со спортивной площадки не могу", - отметил в беседе с ТАСС житель Сочи Сергей Соколов.

Зона самого парка поделена на восемь квадратов. В каждом установлены красные палатки, где можно не только сфотографироваться, но и пройти испытание, чтобы получить от волка Забиваки главный приз - билет на матчи Кубка конфедераций. Территория самого парка небольшая, обойти ее можно за 30-40 минут. По периметру стоят десятки лавочек, на которых, в том числе, отдыхают бабушки-болельщицы.

Некоторые из них не обращают внимания на суету, тихо дремлют, стараясь услышать шум волн. "Я не особо люблю футбол, но пришла. Море рядом, да погода хорошая. Хочу просто посмотреть на молодежь, в конкурсах уже участвовать не буду, годы не те", - с улыбкой отметила 70-летняя бабушка Наталья.

Добро пожаловать в Сочи!

Атмосфера в парке домашняя. Здесь все свои, в том числе и VIP-персоны, которые просто растворяются в толпе. И если бы не видеокамеры и вспышки фотоаппаратов, то, например, в толпе мог затеряться мэр Сочи Анатолий Пахомов. Градоначальник не удивлен такому положению дел: "Курортный город всегда отличался своей простотой", - отмечает он.

Пахомов на открытие парка пришел в синем костюме с яркой георгиевской лентой на груди. "Скоро главный праздник страны - День Победы. Сочи многое сделал для того, чтобы она наступила. Очень символично, что открытие парка произошло в преддверии этого великого праздника, в городе, где наши олимпийцы ковали спортивную победу зимней Олимпиады", - сказал мэр Сочи.

По его словам, город-курорт готов к проведению матчей Кубка конфедераций, и открытие парка яркое тому подтверждение. "Добро пожаловать в Сочи!", - сказал Пахомов в общении с журналистами.

Затеряться в толпе не удалось и бывшему форварду сборной Австралии Харри Кьюэллу, которого обступили со всех сторон. Сотни селфи, фотографий, десятки просьб дать автограф. Прославленный футболист не отказывал никому: он по-голливудски улыбался на камеру и охотно раздавал автографы. В беседе с ТАСС Кьюэлл признался, что влюбился в Сочи и пригласил австралийских болельщиков посетить этот город-курорт.

Кьюэлл vs Булыкин

Наибольшей популярностью в парке пользуется зона с вратарем-роботом, который виртуозно отражает любую атаку болельщиков. Не смогли сразу пробить ворота робота-вратаря и именитые спортсмены. До церемонии открытия парка Кьюэлл и бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин решили посоревноваться в меткости - кто больше забьет голов роботу.

Посмотреть на этот звездный матч пришли десятки посетителей парка. Первым решил пробить Булыкин, он разбежался и со всего маху ударил по мячу. Вратарь-робот молниеносно среагировал, наклонился влево и отразил атаку. "Опять наши мажут", - кто-то выкрикнул из толпы.

Вторым к воротам подошел Кьюэлл, он попытался обмануть робота и сымитировал атаку. Механический вратарь пошел на отражение несуществующей атаки, Кьюэлл резко ударил по мячу. Робот, почуяв обман, отклонился в другую сторону и отбил мяч.

"Ребята, так это ж Акинфеев. Ну молоток наш Акинфеев", - сказал болельщик Анатолий Приходько, после чего болельщики прокричали четыре раза фамилию вратаря сборной России и ЦСКА. Поражая ворота вратаря-робота, Кьюэлл и Булыкин изрядно устали. Они раз 20 ударили по воротам, со счетом 3:2 победу одержал экс-игрок сборной России.

Сражение за билеты

Затем в парке между болельщиками начались сражения за билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи. Посетителям парка в разных зонах нужно было собрать восемь наклеек с флагами стран - участниц Кубка конфедераций. Для этого им нужно было принять участие в серии конкурсов и сделать фотографию с волком Забивакой.

Затем начинался финал конкурса - викторина о Кубке конфедераций. Вопросы были сложные, а время на поиски ответов в интернете не было. Первым три билета на матч Мексика - Новая Зеландия выиграл житель Москвы Владимир Певнев. Трофей парень с внешностью рэпера получил из рук Кьюэлла.

Показывая корр. ТАСС билеты, счастливчик радостно произнес: "для бати, друга и меня". "Я вообще мимо шел, смотрю, парк построили - зашел. Я обязательно приеду на матч в Сочи и буду болеть за Мексику. В этой команде много сильных игроков, уверен, мексиканцы одержат победу", - сказал Певнев.

Всего в Сочи будет разыграно около 60 билетов.

Ранее парк Кубка конфедераций был открыт в Москве, 29 апреля. Затем парк откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.