Парфенов продолжит работу на посту главного тренера ФК "Тосно"

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба "Тосно" Дмитрий Парфенов останется на своем посту по окончании чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и будет возглавлять команду в ее первом сезоне в высшем дивизионе первенства страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

В субботу в матче 35-го тура ФНЛ "Тосно" победил в гостях нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:0 и оформил путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Срок контракта Парфенова с "Тосно" истекает в конце этого сезона.

"Парфенов остается в команде. У него контракт заканчивается, но будем подписывать новый, будем общаться. Он останется", - сказал Матюшенко.

Комментируя результат матча, гендиректор заявил: "В принципе, все уже давно нас перевели в РФПЛ, но все решилось только сегодня. Последние три матча нам дались тяжело, но мы должны были поставить точку. Поле было не очень хорошего качества, но ребята проявили характер, понимали, что сегодня надо по-любому выигрывать, и сделали это".

После 35 туров первенства ФНЛ "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 69 очков.