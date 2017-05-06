Россиянка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в Марокко

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Рабате (Марокко).

В финальном матче соревнований 25-летняя спортсменка, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне со счетом 7:5, 7:5.

Для Павлюченковой этот титул WTA стал десятым в карьере в одиночном разряде и вторым подряд в сезоне. В апреле теннисистка, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира в Монтеррее (Мексика).