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Россиянка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в Марокко

Спорт
6 мая, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В финальном матче соревнований 25-летняя спортсменка одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне

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Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© EPA/MIGUEL SIERRA

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Рабате (Марокко).

В финальном матче соревнований 25-летняя спортсменка, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне со счетом 7:5, 7:5.

Для Павлюченковой этот титул WTA стал десятым в карьере в одиночном разряде и вторым подряд в сезоне. В апреле теннисистка, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира в Монтеррее (Мексика).

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