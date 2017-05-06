Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Словакии в овертайме обыграла команду Италии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
6 мая, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Победная шайба на счету Петера Черешняка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии в овертайме одержала победу над командой Италии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михел Миклик (7-я минута), Либор Гудачек (59) и Петер Черешняк (63). У проигравших отличились Джованни Морини (36) и Лука Фриго (43).

В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Латвии, Германии, Швеции, Дании и США.

Следующий матч сборная Италии проведет 7 мая против команды России, словаки в тот же день встретятся с хоккеистами Латвии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
4
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии
7
На востоке Москвы водитель сбил десятилетнего школьника
Темы дня
Загрузка...
Реклама