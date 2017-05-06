Сборная Словакии в овертайме обыграла команду Италии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии в овертайме одержала победу над командой Италии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михел Миклик (7-я минута), Либор Гудачек (59) и Петер Черешняк (63). У проигравших отличились Джованни Морини (36) и Лука Фриго (43).

В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Латвии, Германии, Швеции, Дании и США.

Следующий матч сборная Италии проведет 7 мая против команды России, словаки в тот же день встретятся с хоккеистами Латвии.