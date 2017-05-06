"Тосно" приобретет в летнее трансферное окно не больше семи футболистов

Россиянка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в МароккоСпорт 6 мая, 19:02
Парфенов продолжит работу на посту главного тренера ФК "Тосно"Спорт 6 мая, 19:00
Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболуСпорт 6 мая, 18:57
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедерацийСпорт 6 мая, 18:54
Россиянин Алипов выиграл бронзу в трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбеСпорт 6 мая, 18:39
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче чемпионата ГерманииСпорт 6 мая, 18:34
Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболуСпорт 6 мая, 18:31
"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
Евкуров: закон об уголовной ответственности за похищение невест не нужен ИнгушетииОбщество 6 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб "Тосно" перед дебютом в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в летнее трансферное окно будет приобретать не более семи игроков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
В субботу "Тосно" досрочно оформил путевку в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Докупаться игроки будут, но таких будет немного, не больше шести-семи человек. Костяк команды останется прежний, менять всех сразу не будем. Что касается Арсения Логашова, пока не могу сказать, будем ли продлевать с ним контракт. Впереди еще три игры - посмотрим", - сказал Матюшенко.
После 35 туров первенства ФНЛ "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 69 очков. Первое место в лиге заняло московское "Динамо". Третье и четвертое места, позволяющие сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ, сейчас занимают красноярский "Енисей" и "СКА-Хабаровск" соответственно.