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"Тосно" приобретет в летнее трансферное окно не больше семи футболистов

Спорт
6 мая, 19:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
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МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб "Тосно" перед дебютом в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в летнее трансферное окно будет приобретать не более семи игроков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

В субботу "Тосно" досрочно оформил путевку в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Докупаться игроки будут, но таких будет немного, не больше шести-семи человек. Костяк команды останется прежний, менять всех сразу не будем. Что касается Арсения Логашова, пока не могу сказать, будем ли продлевать с ним контракт. Впереди еще три игры - посмотрим", - сказал Матюшенко.

После 35 туров первенства ФНЛ "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 69 очков. Первое место в лиге заняло московское "Динамо". Третье и четвертое места, позволяющие сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ, сейчас занимают красноярский "Енисей" и "СКА-Хабаровск" соответственно.

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