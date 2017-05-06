Российский рапирист Сафин стал третьим на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге

Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 21:16
"Спартак" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеСпорт 6 мая, 21:01
"Спартак" обыграл "Томь" и в воскресенье может стать чемпионом РоссииСпорт 6 мая, 20:54
В элиту за четыре сезона: ФК "Тосно" вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 20:51
Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 летОбщество 6 мая, 20:48
Организаторы ЧМ по хоккею принесли извинения за инцидент с гимном СловакииСпорт 6 мая, 20:44
Россиянин Семенов завоевал бронзу на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 20:38
Тренер: итальянские хоккеисты не могут противостоять давлению сборной РоссииСпорт 6 мая, 20:30
Россиянка Губайдуллина стала второй на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 6 мая, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Тимур Сафин занял третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в Санкт-Петербурге.
В полуфинале Сафин уступил итальянцу Андреа Кассаре со счетом 13:15.
Победителем стал другой итальянец Даниэле Гароццо, который в финале победил соотечественника со счетом 15:13. Вторую бронзу завоевал Чун Ка Лон из Гонконга.
В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдут командные соревнования.
Сафин является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио- де-Жанейро, в командных соревнованиях на Играх-2016 россияне одержали победу.