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Российский рапирист Сафин стал третьим на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге

Спорт
6 мая, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В полуфинале Сафин уступил итальянцу Андреа Кассаре со счетом 13:15

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Тимур Сафин занял третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале Сафин уступил итальянцу Андреа Кассаре со счетом 13:15.

Победителем стал другой итальянец Даниэле Гароццо, который в финале победил соотечественника со счетом 15:13. Вторую бронзу завоевал Чун Ка Лон из Гонконга.

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдут командные соревнования.

Сафин является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио- де-Жанейро, в командных соревнованиях на Играх-2016 россияне одержали победу.

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