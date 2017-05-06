Российский рапирист Сафин стал третьим на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Тимур Сафин занял третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале Сафин уступил итальянцу Андреа Кассаре со счетом 13:15.

Победителем стал другой итальянец Даниэле Гароццо, который в финале победил соотечественника со счетом 15:13. Вторую бронзу завоевал Чун Ка Лон из Гонконга.

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдут командные соревнования.

Сафин является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио- де-Жанейро, в командных соревнованиях на Играх-2016 россияне одержали победу.