Российские гандболисты проиграли шведам в матче отбора к ЧЕ-2018

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Швеции со счетом 21:25 в гостях в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года.
В шестой отборочной группе сборная Швеции лидирует, одержав четыре победы в четырех матчах и набрав восемь очков, у российской сборной - два балла, столько же - у команд Словакии и Черногории, которые свой матч проведут позднее в субботу.
В финальный турнир, который пройдет в январе следующего года в Хорватии, выходят по две команды из семи отборочных групп, а также сборная, имеющая лучшие показатели среди занявших третьи места.
В следующем матче сборная России 14 июня сыграет с командой Словакии, шведы в тот же день встретятся с черногорцами.
Сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на континентальном уровне чаще других - четырежды.