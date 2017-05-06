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Российские гандболисты проиграли шведам в матче отбора к ЧЕ-2018

Спорт
6 мая, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС
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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Швеции со счетом 21:25 в гостях в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года.

В шестой отборочной группе сборная Швеции лидирует, одержав четыре победы в четырех матчах и набрав восемь очков, у российской сборной - два балла, столько же - у команд Словакии и Черногории, которые свой матч проведут позднее в субботу.

В финальный турнир, который пройдет в январе следующего года в Хорватии, выходят по две команды из семи отборочных групп, а также сборная, имеющая лучшие показатели среди занявших третьи места.

В следующем матче сборная России 14 июня сыграет с командой Словакии, шведы в тот же день встретятся с черногорцами.

Сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на континентальном уровне чаще других - четырежды.

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