Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист сборной Италии Ларкин заявил, что впечатлен игрой Шипачева

Спорт
6 мая, 20:11 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной Италии по хоккею Томас Ларкин впечатлен игрой форварда сборной России и санкт- петербургского СКА Вадима Шипачева. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье сборная России проведет второй матч группового этапа чемпионата мира против команды Италии. Встреча пройдет в Кельне и начнется в 13:15 мск.

"Россия - великая хоккейная страна. У вас много игроков из Континентальной хоккейной лиги. Будет трудно противостоять нападению, но мы настроены оптимистично. Я особенно впечатлен игрой Вадима Шипачева и других ребят из Санкт-Петербурга", - сказал Ларкин.

В субботу итальянцы со счетом 2:3 ОТ уступили словакам в первом матче на турнире.

"Мы заработали одно очко, хотя могли три. Неприятно пропускать на последних минутах и упускать победу. У нас молодая команда, возможно, нам не хватило опыта", - поделился впечатлениями от игры Ларкин.

Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
4
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
5
На востоке Москвы водитель сбил десятилетнего школьника
6
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
7
Турист из России скончался во время купания в Мертвом море
Темы дня
Загрузка...
Реклама