Хоккеист сборной Италии Ларкин заявил, что впечатлен игрой Шипачева

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КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной Италии по хоккею Томас Ларкин впечатлен игрой форварда сборной России и санкт- петербургского СКА Вадима Шипачева. Об этом он сообщил журналистам.
В воскресенье сборная России проведет второй матч группового этапа чемпионата мира против команды Италии. Встреча пройдет в Кельне и начнется в 13:15 мск.
"Россия - великая хоккейная страна. У вас много игроков из Континентальной хоккейной лиги. Будет трудно противостоять нападению, но мы настроены оптимистично. Я особенно впечатлен игрой Вадима Шипачева и других ребят из Санкт-Петербурга", - сказал Ларкин.
В субботу итальянцы со счетом 2:3 ОТ уступили словакам в первом матче на турнире.
"Мы заработали одно очко, хотя могли три. Неприятно пропускать на последних минутах и упускать победу. У нас молодая команда, возможно, нам не хватило опыта", - поделился впечатлениями от игры Ларкин.
Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.