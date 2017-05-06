Хоккеист сборной Италии Ларкин заявил, что впечатлен игрой Шипачева

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной Италии по хоккею Томас Ларкин впечатлен игрой форварда сборной России и санкт- петербургского СКА Вадима Шипачева. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье сборная России проведет второй матч группового этапа чемпионата мира против команды Италии. Встреча пройдет в Кельне и начнется в 13:15 мск.

"Россия - великая хоккейная страна. У вас много игроков из Континентальной хоккейной лиги. Будет трудно противостоять нападению, но мы настроены оптимистично. Я особенно впечатлен игрой Вадима Шипачева и других ребят из Санкт-Петербурга", - сказал Ларкин.

В субботу итальянцы со счетом 2:3 ОТ уступили словакам в первом матче на турнире.

"Мы заработали одно очко, хотя могли три. Неприятно пропускать на последних минутах и упускать победу. У нас молодая команда, возможно, нам не хватило опыта", - поделился впечатлениями от игры Ларкин.

Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.