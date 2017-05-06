Тренер: итальянские хоккеисты не могут противостоять давлению сборной России

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КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Италии по хоккею не может противостоять давлению таких мощных команд, как сборная России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер итальянцев Стефан Майр.
В воскресенье сборная России проведет второй матч группового этапа чемпионата мира против команды Италии. Встреча пройдет в Кельне и начнется в 13:15 мск.
"Мы не являемся фаворитами турнира, но наши хоккеисты верят в себя. Наша команда далеко не самая сильная физически, но мы дисциплинированные. Мы не можем противостоять давлению таких команд, как Россия. Нам нужно быть очень дисциплинированными, осторожными и пытаться оставаться в игре, как можно дольше - вот наша задача на игры против таких больших команд, как Россия", - сказал Майр.
Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.