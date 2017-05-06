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Россиянин Семенов завоевал бронзу на ЧЕ по греко-римской борьбе

Спорт
6 мая, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Для сборной России эта медаль стала одиннадцатой на нынешнем турнире

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Мингиян Семенов

Мингиян Семенов

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Мингиян Семенов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по греко- римской борьбе в весовой категории до 59 кг.

В схватке за третье место россиянин победил представителя Венгрии Эрика Торбу со счетом 5:0. Еще одна бронза на счету хорвата Ивана Лизатовича. Победителем стал серб Кристиан Фрис, в финале победивший представителя Болгарии Серафима Ангелова.

Для сборной России эта медаль стала одиннадцатой на нынешнем турнире, в котором также участвовали женщины и борцы вольного стиля. В активе россиян четыре золота, три серебра и четыре бронзы.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.

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