Россиянин Семенов завоевал бронзу на ЧЕ по греко-римской борьбе

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Мингиян Семенов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по греко- римской борьбе в весовой категории до 59 кг.
В схватке за третье место россиянин победил представителя Венгрии Эрика Торбу со счетом 5:0. Еще одна бронза на счету хорвата Ивана Лизатовича. Победителем стал серб Кристиан Фрис, в финале победивший представителя Болгарии Серафима Ангелова.
Для сборной России эта медаль стала одиннадцатой на нынешнем турнире, в котором также участвовали женщины и борцы вольного стиля. В активе россиян четыре золота, три серебра и четыре бронзы.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.