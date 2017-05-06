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Организаторы ЧМ по хоккею принесли извинения за инцидент с гимном Словакии

Спорт
6 мая, 20:44 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По окончании игры с итальянцами организаторы вместо гимна Словакии включили другую композицию

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Форвард сборной Словакии Давид Скокан забрасывает победную шайбу

Форвард сборной Словакии Давид Скокан забрасывает победную шайбу

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею принесли извинения сборной Словакии и ее болельщикам за то, что не смогли исполнить гимн страны после победного матча с командой Италии. Об этом на пресс-конференции после матча заявил генеральный секретарь оргкомитета турнира Хеннер Зигфельд.

Матч, прошедший в субботу в немецком Кельне, завершился победой словаков в овертайме со счетом 3:2. По окончании игры организаторы чемпионата вместо гимна Словакии включили другую композицию. В итоге после рукопожатий команды удалились в подтрибунное помещение.

"Приносим свои извинения команде Словакии и ее болельщикам за то, что не смогли поставить правильный гимн Словакии", - сказал Зигфельд.

Чемпионат мира проходит 2-21 мая в Кельне и Париже.

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