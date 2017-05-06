Организаторы ЧМ по хоккею принесли извинения за инцидент с гимном Словакии

Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 21:16
"Спартак" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеСпорт 6 мая, 21:01
"Спартак" обыграл "Томь" и в воскресенье может стать чемпионом РоссииСпорт 6 мая, 20:54
В элиту за четыре сезона: ФК "Тосно" вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 20:51
Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 летОбщество 6 мая, 20:48
Организаторы ЧМ по хоккею принесли извинения за инцидент с гимном СловакииСпорт 6 мая, 20:44
Россиянин Семенов завоевал бронзу на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 20:38
Тренер: итальянские хоккеисты не могут противостоять давлению сборной РоссииСпорт 6 мая, 20:30
Россиянка Губайдуллина стала второй на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 6 мая, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею принесли извинения сборной Словакии и ее болельщикам за то, что не смогли исполнить гимн страны после победного матча с командой Италии. Об этом на пресс-конференции после матча заявил генеральный секретарь оргкомитета турнира Хеннер Зигфельд.
Матч, прошедший в субботу в немецком Кельне, завершился победой словаков в овертайме со счетом 3:2. По окончании игры организаторы чемпионата вместо гимна Словакии включили другую композицию. В итоге после рукопожатий команды удалились в подтрибунное помещение.
"Приносим свои извинения команде Словакии и ее болельщикам за то, что не смогли поставить правильный гимн Словакии", - сказал Зигфельд.
Чемпионат мира проходит 2-21 мая в Кельне и Париже.