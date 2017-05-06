Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Артем Сурков завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг.

В финале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года серба Давора Штефанека со счетом 12:1. Бронзовые награды на счету грузина Гоги Гогиберашвили и Сослана Даурова из Белоруссии.

Для сборной России эта медаль стала 12-й на турнире. В активе россиян пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.

Чемпионат Европы, проходящий в сербском Нови-Саде, завершится 7 мая.