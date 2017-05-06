Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбе

Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 21:16
"Спартак" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезонеСпорт 6 мая, 21:01
"Спартак" обыграл "Томь" и в воскресенье может стать чемпионом РоссииСпорт 6 мая, 20:54
В элиту за четыре сезона: ФК "Тосно" вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 20:51
Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 летОбщество 6 мая, 20:48
Организаторы ЧМ по хоккею принесли извинения за инцидент с гимном СловакииСпорт 6 мая, 20:44
Россиянин Семенов завоевал бронзу на ЧЕ по греко-римской борьбеСпорт 6 мая, 20:38
Тренер: итальянские хоккеисты не могут противостоять давлению сборной РоссииСпорт 6 мая, 20:30
Россиянка Губайдуллина стала второй на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 6 мая, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Артем Сурков завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг.
В финале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года серба Давора Штефанека со счетом 12:1. Бронзовые награды на счету грузина Гоги Гогиберашвили и Сослана Даурова из Белоруссии.
Для сборной России эта медаль стала 12-й на турнире. В активе россиян пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.
Чемпионат Европы, проходящий в сербском Нови-Саде, завершится 7 мая.