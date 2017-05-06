"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Барселона" одержала крупную победу над "Вильярреалом" со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Неймар (21-я минута), Лионель Месси (45, 82, с пенальти) и Луис Суарес (69). У проигравших отличился Седрик Бакамбу (32). Для хозяев эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице "Барселона" за два тура до конца чемпионата занимает первое место, набрав 84 очка и на три балла опережая "Реал", который имеет на две игры меньше. "Вильярреал" с 63 очками идет на пятой позиции, которая дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

"Барселона" в следующем туре в гостях сыграет с "Лас- Пальмасом", "Вильярреал" на своем поле примет "Депортиво". Обе встречи пройдут 14 мая.