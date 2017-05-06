Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер "Спартака" Каррера не явился на пресс-конференцию после матча с "Томью"

Спорт
6 мая, 21:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Итальянец после встречи также не принял участия во флеш-интервью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не пришел на традиционную пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с "Томью", передает с места событий корреспондент ТАСС.

Матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол с пенальти на 15-й минуте забил Квинси Промес.

Итальянец после встречи не принял участия ни во флеш-интервью, ни в пресс-конференции. "Мы приносим свои извинения, но Массимо Каррера не примет участия в пресс-конференции", - объявил собравшимся журналистам директор департамента по связи с общественностью клуба Леонид Трахтенберг.

В турнирной таблице "Спартак" за три тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 63 очка. "Томь" с 14 очками расположилась на последней, 16-й строчке. В следующем туре красно-белые 13 мая в гостях сыграют с пермским "Амкаром", а томичи на следующий день на своем поле примут "Терек".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
4
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
5
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
6
Олланд: взлом переписки штаба Макрона "не останется без ответа"
7
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама