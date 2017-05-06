Главный тренер "Спартака" Каррера не явился на пресс-конференцию после матча с "Томью"

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не пришел на традиционную пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с "Томью", передает с места событий корреспондент ТАСС.

Матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол с пенальти на 15-й минуте забил Квинси Промес.

Итальянец после встречи не принял участия ни во флеш-интервью, ни в пресс-конференции. "Мы приносим свои извинения, но Массимо Каррера не примет участия в пресс-конференции", - объявил собравшимся журналистам директор департамента по связи с общественностью клуба Леонид Трахтенберг.

В турнирной таблице "Спартак" за три тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 63 очка. "Томь" с 14 очками расположилась на последней, 16-й строчке. В следующем туре красно-белые 13 мая в гостях сыграют с пермским "Амкаром", а томичи на следующий день на своем поле примут "Терек".