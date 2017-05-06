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Каррера может быть оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

Спорт
6 мая, 21:58 дата обновления: 6 мая, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Однако в случае, если Каррера докажет КДК РФС, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за неучастие во флеш-интервью и пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с "Томью". Это следует из пункта 29 приложения номер 1 к дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС).

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, - 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае, если Каррера докажет Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) Российского футбольного союза (РФС), что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае, штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан "Спартак", поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба. Что касается флеш-интервью, то со стороны "Спартака" после игры его дал капитан команды Денис Глушаков.

Игра состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Итальянский специалист возглавил "Спартак" в августе 2016 года. Команда лидирует в чемпионате России сезона-2016/17 и может стать его победителем уже в воскресенье в случае, если санкт-петербургский "Зенит" потеряет очки в матче с грозненским "Тереком".

Григорян избежал штрафа в похожей ситуации

27 апреля на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча "Анжи" - "Томь" (3:3) не пришел главный тренер махачкалинской команды Александр Григорян. Однако он не был оштрафован, поскольку предоставил КДК РФС объяснительную, в которой было указано, что неявка на флеш-интервью и пресс-конференцию была вызвана вывихом руки. Не был оштрафован и "Анжи", так как и на флеш-интервью, и на пресс-конференции Григоряна заменял старший тренер команды Дмитрий Безняк.

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