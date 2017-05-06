Джикия: Каррера не сказал футболистам "Спартака" ничего особенного после матча с "Томью"

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не обсуждал с футболистами подробности матча чемпионата России по футболу с "Томью" сразу после встречи. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Георгий Джикия.

Матч 27-го тура завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Каррера не стал давать после матча флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию.

"Ничего особенного он не сказал, завтра будем разбираться", - сообщил Джикия.

"Не получилось больше забить, хотя были хорошие моменты, но главное, что заработали три очка, - прокомментировал защитник. - У них была пара моментов, но все равно мы контролировали игру и заслуженно победили. Да, могли сыграть лучше".

На вопрос о нападающем Зе Луише, который эмоционально отреагировал на решение тренера о своей замене, Джикия ответил: "Не разговаривал с Зе. Он был расстроен не заменой, а, прежде всего, тем, что не удалось забить".

Без оглядки на "Зенит"

В турнирной таблице "Спартак" за три тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 63 очка. На 10 очков от красно-белых отстает московский ЦСКА, ранее обыгравший пермский "Амкар", но потерявший шансы догнать спартаковцев в турнирной таблице, на 11 - санкт- петербургский "Зенит", который свой матч проведет в воскресенье с грозненским "Тереком". "Спартак" обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а в воскресенье может досрочно стать чемпионом в случае потери очков "Зенитом" в игре с "Тереком".

"Нам без разницы, как они ("Зенит") сыграют, - заявил Джикия. - Мы не смотрим их игры, отталкиваемся от себя, хотим стать чемпионами в Перми. Не буду смотреть игру "Зенита".

В следующем туре красно-белые 13 мая в гостях сыграют с пермским "Амкаром".