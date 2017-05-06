Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сурков доволен, что не поддался на провокации в финале ЧЕ по борьбе

Спорт
6 мая, 22:22 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

Серб Штефанек нанес россиянину удар головой в подбородок в финале чемпионата Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артем Сурков

Артем Сурков

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

НОВИ-САД /Сербия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков был готов к провокациям соперника по финалу чемпионата Европы в сербском Нови-Саде - олимпийского чемпиона серба Давора Штефанека. Об этом борец рассказал ТАСС после финала.

Россиянин в весовой категории до 66 кг одержал верх над чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Штефанеком со счетом 12:1. Встреча прошла под оглушительный рев трибун, болевших за своего соотечественника.

Смотрите также
Артем Сурков

Россиянин Сурков завоевал золото на ЧЕ по греко-римской борьбе

"Мне даже приятно было у серба выигрывать при такой поддержке со стороны его поклонников, - признался Сурков после поединка. - Кого-то такие вещи гасят, а меня перестроили на правильную волну, по-хорошему взбудоражили. Я серьезно настраивался на него, пересматривал видео с его поединками и ждал провокаций с его стороны, тренеры предупреждали, что такое возможно - такова у него манера борьбы. Так и случилось - получил удар головой в подбородок".

Россиянина не выбило из колеи поведение соперника. "Я ждал чего-то подобного, так что ничего страшного. Несправедливого судейства я боялся куда больше. Знал, нужно работать своими коронными приемами - проводить бросок на обратный пояс, контролировать борьбу. Серб, когда проиграл, сказал мне "браво", - рассказал Сурков.

23-летний Сурков рассказал, что был обязан завоевать золото чемпионата Европы, поскольку пообещал это родному брату-близнецу. "Он тоже борец, и сегодня ему удалось выиграть чемпионат Приволжского федерального округа. Он позвонил мне как раз перед финалом, порадовал, сказал - теперь твоя очередь. Пришлось выигрывать во что бы то ни стало!", - сказал спортсмен.

Сурков принес сборной России 12-ю награду чемпионата Европы. Теперь на счету россиян пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Турнир завершится 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
4
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
5
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
6
Олланд: взлом переписки штаба Макрона "не останется без ответа"
7
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама