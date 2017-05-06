Сурков доволен, что не поддался на провокации в финале ЧЕ по борьбе

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НОВИ-САД /Сербия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков был готов к провокациям соперника по финалу чемпионата Европы в сербском Нови-Саде - олимпийского чемпиона серба Давора Штефанека. Об этом борец рассказал ТАСС после финала.
Россиянин в весовой категории до 66 кг одержал верх над чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Штефанеком со счетом 12:1. Встреча прошла под оглушительный рев трибун, болевших за своего соотечественника.
"Мне даже приятно было у серба выигрывать при такой поддержке со стороны его поклонников, - признался Сурков после поединка. - Кого-то такие вещи гасят, а меня перестроили на правильную волну, по-хорошему взбудоражили. Я серьезно настраивался на него, пересматривал видео с его поединками и ждал провокаций с его стороны, тренеры предупреждали, что такое возможно - такова у него манера борьбы. Так и случилось - получил удар головой в подбородок".
Россиянина не выбило из колеи поведение соперника. "Я ждал чего-то подобного, так что ничего страшного. Несправедливого судейства я боялся куда больше. Знал, нужно работать своими коронными приемами - проводить бросок на обратный пояс, контролировать борьбу. Серб, когда проиграл, сказал мне "браво", - рассказал Сурков.
23-летний Сурков рассказал, что был обязан завоевать золото чемпионата Европы, поскольку пообещал это родному брату-близнецу. "Он тоже борец, и сегодня ему удалось выиграть чемпионат Приволжского федерального округа. Он позвонил мне как раз перед финалом, порадовал, сказал - теперь твоя очередь. Пришлось выигрывать во что бы то ни стало!", - сказал спортсмен.
Сурков принес сборной России 12-ю награду чемпионата Европы. Теперь на счету россиян пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Турнир завершится 7 мая.