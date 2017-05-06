Россиянин Щур завоевал бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Виталий Щур завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 130 кг.

В схватке за третье место россиянин победил представителя Румынии Алина Чиурариу со счетом 5:3. Еще одна бронза на счету грузина Левана Арабули. Чемпионом стал турок Риза Кайалп, в финале победивший представителя Венгрии Балинта Лама.

Для сборной России эта медаль стала 13-й на турнире, где также выступали борцы вольного стиля и женщины. В активе россиян пять золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.