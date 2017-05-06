Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более десяти футбольных болельщиков были доставлены в больницу после вооруженных столкновений фанатов перед финальным матчем Кубка Греции между ПАОКом и АЕКом. Об этом сообщает агентство France Presse.

Столкновения начались за два часа до матча и длились около часа. Фанаты бросались камнями, стульями и другими подручными предметами. Также использовались шумовые гранаты и "коктейли Молотова".

Полиции, прибывшей на место происшествия, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Нескольким болельщикам оказались первую помощь на месте.

Матч, проходивший в Волосе, из-за инцидента начался с получасовой задержкой и завершился победой ПАОКа со счетом 2:1.