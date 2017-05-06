Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции

Аутсайдер из Италии станет очередным соперником российской хоккейной сборной на ЧМСпорт 7 мая, 0:19
Президентский полк отмечает День частиАрмия и ОПК 7 мая, 0:17
"Спартак" может стать чемпионом России по футболу в случае осечки "Зенита"Спорт 7 мая, 0:15
Во Франции пройдет второй тур президентских выборовМеждународная панорама 7 мая, 0:08
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018Политика 7 мая, 0:00
"Реал" разгромил "Гранаду" в матче чемпионата Испании по футболуСпорт 6 мая, 23:45
В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке принимают участие более тысячи человекОбщество 6 мая, 23:35
Утомленные "Томью": "Спартак" обыграл аутсайдера РФПЛ благодаря пенальтиСпорт 6 мая, 23:34
Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка ГрецииСпорт 6 мая, 23:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более десяти футбольных болельщиков были доставлены в больницу после вооруженных столкновений фанатов перед финальным матчем Кубка Греции между ПАОКом и АЕКом. Об этом сообщает агентство France Presse.
Столкновения начались за два часа до матча и длились около часа. Фанаты бросались камнями, стульями и другими подручными предметами. Также использовались шумовые гранаты и "коктейли Молотова".
Полиции, прибывшей на место происшествия, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Нескольким болельщикам оказались первую помощь на месте.
Матч, проходивший в Волосе, из-за инцидента начался с получасовой задержкой и завершился победой ПАОКа со счетом 2:1.