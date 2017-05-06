"Ювентус" в добавленное время ушел от поражения в матче чемпионата Италии с "Торино"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" со счетом 1:1 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Гонсало Игуаин (90-я минута), у гостей отличился Адем Ляич (52). На 57-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Африйе Аква. "Ювентус" продлил беспроигрышную серию в первенстве страны до 16 матчей.

В турнирной таблице "Ювентус" за три тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 85 очков. У ближайшего преследователя, "Наполи", который ранее в субботу обыграл "Кальяри" со счетом 3:1, в активе 77 очков. У "Ромы", которая свой матч проведет в воскресенье, - 75. "Торино" с 52 очками идет девятым.

В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Ромой", "Торино" на своем поле примет "Наполи". Обе встречи пройдут 14 мая.