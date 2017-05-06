Сборная Норвегии обыграла команду Франции на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Франции со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кен-Андре Олимб (26-я минута) и Патрик Торесен (30, 50). У проигравших дважды отличился Стефан Да Коста (39, 50).
В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словении, Чехии и Белоруссии.
Следующий матч сборная Норвегии проведет 7 мая против команды Швейцарии, французы в тот же день встретятся с финнами.