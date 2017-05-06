Сборная Норвегии обыграла команду Франции на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Франции со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кен-Андре Олимб (26-я минута) и Патрик Торесен (30, 50). У проигравших дважды отличился Стефан Да Коста (39, 50).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словении, Чехии и Белоруссии.

Следующий матч сборная Норвегии проведет 7 мая против команды Швейцарии, французы в тот же день встретятся с финнами.