"Реал" разгромил "Гранаду" в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Реал" одержал крупную победу над "Гранадой" со счетом 4:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Хамес Родригес (3-я, 11-я минуты) и Альваро Мората (30, 35). "Гранада" потерпела шестое поражение подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице "Реал" набрал 84 очка и сравнялся по этому показателю с "Барселоной", причем клуб из Мадрида имеет игру в запасе. "Гранада" с 20 очками идет 19-й.

В следующем туре "Реал" 14 мая на своем поле примет "Севилью", "Гранада" днем ранее в гостях сыграет с "Осасуной".