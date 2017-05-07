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Бронзовый призер ОИ-2012 борец Семенов намерен выступать до Игр в Токио

Спорт
7 мая, 0:02 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

Спортсмен заявил, что намерен пройти в ближайшее четырехлетие как можно больше стартов

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НОВИ-САД /Сербия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец греко-римского стиля Мингиян Семенов с оптимизмом смотрит на свои перспективы в третьем олимпийском цикле в карьере. Об этом бронзовый призер Олимпиады в Лондоне рассказал ТАСС на чемпионате Европы в Нови-Сад, где завоевал бронзу.

В малом финале россиянин со счетом 5-0 выиграл у венгра Эрика Торбы в весовой категории 59 кг.

"Я подошел к этому чемпионату Европы в великолепной форме, за что огромное спасибо тренерам. Но допустил и тактические, и технические ошибки. И все-таки в целом я доволен результатом, хотя и настраивался бороться только за золото, - рассказал 26-летний Семенов. - Я настроен идти до Токио и с оптимизмом смотрю в будущее, уверен в себе на сто процентов".

Спортсмен намерен пройти в ближайшее четырехлетие как можно больше стартов. "Я надеюсь выступать на всех возможных соревнованиях, куда мне удастся пробиться, для меня борьба, как хорошая привычка, - отметил Семенов. - Как человек не может жить без хлеба, так и я не мыслю себя без борьбы".

Семенов - бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, чемпион Европы 2016-го.

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