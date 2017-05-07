"Спартак" может стать чемпионом России по футболу в случае осечки "Зенита"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Три матча в Оренбурге, Казани и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 27-м туре чемпионата России по футболу. В случае потери очков "Зенитом" в домашнем матче с "Тереком" московский "Спартак" за три тура до финиша станет чемпионом страны.

Хотя к игре "Зенита" в последнее время есть немало претензий, команда Мирчи Луческу одержала три победы подряд с общим счетом 5:0. "Зенит" стал фаворитом в борьбе за второе место и Лигу чемпионов, при этом команда сохраняет шансы и на первую строчку. Однако в случае потери очков во встрече с "Тереком" "Зенит" лишится возможности опередить "Спартак" и коронует красно-белых в чемпионате страны.

Накануне одержал победу и главный конкурент "Зенита" в борьбе за второе место и Лигу чемпионов ЦСКА. "Зенит" теперь отстает от армейцев на одно очко и даже в случае ничьей останется на третьем месте, уступая ЦСКА по результатам личных встреч.

"Зенит" проведет второй матч на новом стадионе "Санкт- Петербург" - ранее здесь был со счетом 2:0 повержен "Урал". Румынский наставник "Зенита" Мирча Луческу вновь выразил опасения состоянием поля, решив не проводить там предматчевую тренировку. Луческу считает, что минут 15-20 молодая трава стадиона выдержит нагрузку, а затем начнет "рваться" - но это нормальное явление для новой арены. "Такие поля идут на пользу командам, которые обороняются, и я предупредил ребят на теоретическом занятии, чтобы они не обращали внимания на потери и технические ошибки", - рассказал Луческу.

Однако сопернику "Зенита" также необходима только победа. "Терек" сохраняет надежды на четвертое место и путевку в Лигу Европы, отставая от "Краснодара" на шесть очков, но поражение и даже ничья в Санкт-Петербурге сделает шансы грозненцев сыграть в еврокубках исключительно теоретическими. Команда Рашида Рахимова в первом круге победила "Зенит" со счетом 2:1, когда двумя мячами отметился албанец Беким Балай. Весной главной ударной силой грозненцев стал Аблай Мбенг, который забил три гола в двух последних встречах.

Матч "Зенит" - "Терек" начнется в 19:00 мск, главный арбитр - Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

"Краснодар" убегает от "Ростова"

Игровой день начнется матчем между "Оренбургом" и "Краснодаром". Хозяева решают задачу сохранения места в премьер-лиге в своем дебютном сезоне, кубанцы же борются за путевку в Лигу Европы. Накануне проиграл свой матч "Ростов", и в случае победы кубанцы будут опережать соседей уже на шесть очков. Победивший ростовчан тульский "Арсенал" сместил "Оренбург" на 13-е место, и в случае неудачи в ближайшем матче новички премьер-лиги могут оказаться в зоне прямого вылета.

"Оренбург" в нынешнем сезоне крайне неудачно играет с командами из лидирующей группы, на своем поле проиграв и ЦСКА, и "Спартаку", и "Зениту". Однако подопечные Роберта Евдокимова в ноябре провели яркий гостевой матч с "Краснодаром", который завершился со счетом 3:3. Пропустив два быстрых гола, оренбуржцы сумели уже к 31-й минуте выйти вперед, хотя защитник хозяев Александр Мартынович в итоге сравнял счет.

В составе "Оренбурга" дважды в том матче отличился защитник Владимир Полуяхтов, который больше в премьер-лиге не забивал, а завершали матч команды вдесятером. Удаленный у гостей за удар соперника по ногам защитник Андрей Малых на сей раз против "Краснодара" не сыграет из-за дисквалификации.

Матч пройдет на стадионе "Газовик", начало - 14:00 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Два тура назад Вилков обслуживал домашнюю игру "Оренбурга" против "Зенита", который победил благодаря назначенному в ворота хозяев пенальти.

Если "Оренбург" наберет хотя бы очко, даже теоретические шансы остаться в премьер-лиге потеряет "Томь".

Утешительный матч в Казани

В 16:30 мск на "Казань-Арене" "Рубин" сыграет с "Уфой". Еще месяц назад команды претендовали на путевку в Лигу Европы, однако последние неудачи оставили их без шансов на четвертое место и вне финала Кубка России. "Уфа" в любом случае проводит лучший сезон в истории - ранее команда дважды занимала 12-е место в премьер-лиге, на сей раз избежала борьбы за выживание и может рассчитывать на место в шестерке лучших.

"Рубин" же, еще не гарантировав себе место в элите, болельщиков разочаровал, хотя еще может успешно выступить на финише сезона. Неделю назад команда Хави Грасии прервала серию из восьми матчей без побед, обыграв в гостях "Локомотив" (1:0).

Матч казанцев с уфимцами обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

27-й тур стартовал в субботу, когда "Амкар" проиграл ЦСКА (0:2), тульский "Арсенал" победил "Ростов" (1:0), а "Спартак" с таким же счетом - "Томь". В понедельник встречаются "Урал" и "Крылья Советов", а также "Анжи" и "Локомотив".

В чемпионате России лидирует "Спартак" - 63 очка (27 матчей). 53 очка набрал ЦСКА (27), 52 очка у "Зенита" (26).