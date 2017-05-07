Гандбольный "Ростов-Дон" приехал в Германию за Кубком ЕГФ среди женских команд

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Финальная серия розыгрыша Кубка ЕГФ по гандболу среди женских команд между российским клубом "Ростов-Дон" и немецким "Битигхаймом" стартует в воскресенье. Ростовский клуб второй раз за три года выступит в финале второго по значимости еврокубкового гандбольного турнира.

Команды сыграют в воскресенье в немецком Людвигсбурге и 13 мая в Ростове-на-Дону. В 2015 году ростовчанки в решающей серии проиграли датскому клубу "Твис", так и не сумев в ответной домашней игре отыграть 13 мячей. В предстоящей серии уже российский клуб считается фаворитом, хотя "Битигхайм" на днях выиграл чемпионат Германии.

"Битигхайм" проводит дебютный еврокубковый сезон, однако близок к завоеванию первого международного трофея в 20-летней истории. Последние успехи клуба связаны с приходом на тренерский мостик датского специалиста Мартина Альбертсена, который в короткие сроки вывел команду в лидеры женского немецкого гандбола.

"Ростов-Дон" и "Битигхайм" уже встречались в групповом раунде нынешнего Кубка ЕГФ, и российский клуб дважды победил своих соперниц - 34:24 и 23:20. При этом "Битигхайм" успешно выступил в плей-офф, победив российскую "Кубань" и датский "Нюкобинг".

Ростовчанки же начинали нынешний еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, однако не сумели пробиться в основную стадию главного турнира. В полуфинале "Ростов-Дон" разгромил другой немецкий клуб - "Метцинген" (29:18, 31:21), который в прошлом сезоне играл в финале Кубка ЕГФ, где уступил венгерскому "Дунауйварошу".

"Ростов-Дон" ждут две финальные серии

Если "Битигхайм" уже завершил национальный сезон, гарантировав себе титул и участие в Лиге чемпионов следующего сезона, то "Ростов-Дону" еще предстоит финальная серия против тольяттинской "Лады", которая начнется 18 мая - уже после ответной игры с "Битигхаймом". После неудачи в Лиге чемпионов в ростовском клубе произошла смена тренера, команду возглавил французский специалист Фредерик Бужан, который может не только выиграть еврокубковый турнир, но и вернуть команде чемпионский титул. "Ростов-Дон" стал сильнейшим в стране 2015 году, однако в прошлом сезоне уступил "Астраханочке".

В 1990 году ростовский клуб, носивший тогда название "Ростсельмаш", стал обладателем Кубка обладателей кубков. Костяк нынешнего "Ростов-Дона" составляют олимпийские чемпионки - Анна Седойкина, Владлена Бобровникова, Майя Петрова, Анна Сень, Екатерина Ильина, среди легионеров выделяются испанка Александрина, француженка Сираба Дембеле и опытный норвежский вратарь Катрин Лунде. Получила травму и пока не может помочь команде одна из лидеров сборной России Анна Вяхирева.

"Битигхайм" представляет город на юго-западе страны недалеко от границы с Францией, однако домашний матч с ростовчанками команда проведет в Людвигсбурге, расположенном рядом со столицей земли Баден-Вюртемберг Штутгартом. Игра пройдет в 18:00 мск. Ответная встреча запланирована на 17:00 мск 13 мая во дворце спорта "Ростов- Дон". В составе немецкого клуба ростовчанкам в первую очередь следует опасаться лучшего бомбардира "Битигхайма" Сюзан Мюллер, которая в нынешнем турнире забила 66 голов.

Кубок ЕГФ по гандболу среди женских команд разыгрывается с 1981 года, в разные годы трофей выигрывали "Автомобилист" (Баку), "Эгле" (Вильнюс), "Звезда" (Звенигород) и волгоградское "Динамо". Тольяттинской "Ладе" удалось выиграть Кубок и ЕГФ дважды - в 2012 и 2014 гг. Лишь датский "Виборг" смог завоевать Кубок ЕГФ трижды.

В воскресенье в Будапеште состоится финал женской Лиги чемпионов, где сыграют венгерский "Дьер" и македонский "Вардар". В финале Кубка вызова среди женских команд 7 и 13 мая встречаются хорватская "Локомотива" и шведский "Хеерс".