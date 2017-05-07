Зубков: смерть американца Холкомба стала тяжелейшей утратой для мирового бобслея

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Внезапный уход из жизни знаменитого американского спортсмена Стивена Холкомба, победителя Игр-2010, является огромным ударом для всего мирового бобслея. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков, обладатель двух золотых медалей Олимпиады 2014 года.

Холкомб в субботу был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде (штат Нью- Йорк). О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент нет информации. Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках.

"Я до сих пор не верю в уход этого человека, мировой бобслей понес тяжелейшую утрату, - заметил Зубков. - Стивен был непримиримым соперником на трассе и очень дружелюбным человеком вне ее. У нас с ним были очень хорошие отношения, этот спортсмен добился больших успехов в спорте благодаря своему упорству на тренировках. Мне хочется выразить слова соболезнования родным и близким Холкомба".

В активе Холкомба есть также пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира. На мировом первенстве, которое проходило в феврале 2017 года в немецком Кенигзее, его экипаж занял седьмое место в соревнованиях бобов-двоек и пятое - в бобах-четверках.