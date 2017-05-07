Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Питтсбург" в матче плей-офф НХЛ

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Питтсбург" в матче плей-офф НХЛСпорт 7 мая, 4:58
Трамп решил не оставаться в Нью-Йорке из-за дорогостоящего пребывания в мегаполисеМеждународная панорама 7 мая, 2:39
Украина не пустит на "Евровидение-2017" работавших в Крыму российских журналистовМеждународная панорама 7 мая, 2:10
Зубков: смерть американца Холкомба стала тяжелейшей утратой для мирового бобслеяСпорт 7 мая, 1:08
Олимпийский чемпион бобслеист Холкомб найден мертвымСпорт 7 мая, 0:41
Аутсайдер из Италии станет очередным соперником российской хоккейной сборной на ЧМСпорт 7 мая, 0:19
Минобороны опубликовало на своем сайте ко Дню Победы два ролика о войнеАрмия и ОПК 7 мая, 0:18
Президентский полк отмечает День частиАрмия и ОПК 7 мая, 0:17
"Спартак" может стать чемпионом России по футболу в случае осечки "Зенита"Спорт 7 мая, 0:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" дома со счетом 4:2 обыграл "Питтсбург" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Никлас Бэкстрем (43), Евгений Кузнецов (48) и Александр Овечкин (48). У проигравших отличились Карл Хагелин (11) и Фил Кессел (25), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.
Малкин набрал 17-е очко (4 шайбы + 13 передач) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и продолжает лидировать в списке бомбардиров. Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, получивший сотрясение мозга в третьей игре и пропустивший четвертую, вернулся на лед и отметился результативной передачей.
Овечкин и Кузнецов забросили свои пятые шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Лидерами снайперской гонки являются Джейк Гюнцель ("Питтсбург") и Райан Гетцлаф ("Анахайм"), на счету которых по 8 шайб.
Овечкин вышел на третье место по числу шайб в Кубке Стэнли среди российских игроков, на его счету 46 голов. Больше только у Сергея Федорова и Малкина, которые делят первое место с 52 шайбами.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Питтсбурга". Шестая игра пройдет 8 мая в Питтсбурге.