Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Питтсбург" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" дома со счетом 4:2 обыграл "Питтсбург" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Никлас Бэкстрем (43), Евгений Кузнецов (48) и Александр Овечкин (48). У проигравших отличились Карл Хагелин (11) и Фил Кессел (25), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.

Малкин набрал 17-е очко (4 шайбы + 13 передач) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и продолжает лидировать в списке бомбардиров. Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, получивший сотрясение мозга в третьей игре и пропустивший четвертую, вернулся на лед и отметился результативной передачей.

Овечкин и Кузнецов забросили свои пятые шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Лидерами снайперской гонки являются Джейк Гюнцель ("Питтсбург") и Райан Гетцлаф ("Анахайм"), на счету которых по 8 шайб.

Овечкин вышел на третье место по числу шайб в Кубке Стэнли среди российских игроков, на его счету 46 голов. Больше только у Сергея Федорова и Малкина, которые делят первое место с 52 шайбами.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Питтсбурга". Шестая игра пройдет 8 мая в Питтсбурге.