"Голден Стэйт" осталась одна победа до выхода в полуфинал плей-офф НБА

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Юта" на своем паркете проиграла "Голден Стэйт" со счетом 91:102 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 38 очков и сделавший 13 подборов. У проигравших больше всех набрал Гордон Хэйворд (29 очков).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Четвертая игра пройдет 9 мая на паркете "Юты".