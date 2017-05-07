"Голден Стэйт" осталась одна победа до выхода в полуфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Юта" на своем паркете проиграла "Голден Стэйт" со счетом 91:102 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 38 очков и сделавший 13 подборов. У проигравших больше всех набрал Гордон Хэйворд (29 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Четвертая игра пройдет 9 мая на паркете "Юты".