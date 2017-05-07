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"Голден Стэйт" осталась одна победа до выхода в полуфинал плей-офф НБА

Спорт
7 мая, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В третьем матче серии 1/4 финала с "Ютой" "Голден Стэйт" победил со счетом 102:91

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Юта" на своем паркете проиграла "Голден Стэйт" со счетом 91:102 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 38 очков и сделавший 13 подборов. У проигравших больше всех набрал Гордон Хэйворд (29 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Четвертая игра пройдет 9 мая на паркете "Юты".

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