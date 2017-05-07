Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Альварес выиграл у Чавеса-младшего в поединке двух знаменитых мексиканских боксеров

Спорт
7 мая, 7:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Все судьи единогласно отдали победу Альваресу - 120:108, 120:108, 120:108

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес победил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего в рейтинговом 12-раундовом поединке промежуточной весовой категории до 74,6 кг. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и завершился победой Альвареса по очкам.

Все судьи единогласно отдали победу Альваресу - 120:108, 120:108, 120:108.

В этом поединке на ринге сошлись звезды мирового бокса, представляющие Мексику. Символично, что этот бой прошел во время празднования Синко де Майо - национального праздника Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Этого поединка болельщики ждали уже несколько лет и сравнивали с такими великими противостояниями мексиканских боксеров, как Марко Антонио Баррера - Эрик Моралес, Диего де ла Хойя - Хулио Сезар Чавес-старший, Исраэль Васкес - Рафаэль Маркес.

26-летний Альварес сейчас является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, также владел поясом Всемирного боксерского совета (WBС) в весе до 72,6 кг. На его счету теперь 49 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

31-летний Чавес-младший потерпел третье поражение при 50 победах (32 нокаутом), 1 ничьей. Он также был чемпионом мира WBC в категории до 72,6 кг - с 2011 по 2012 год, проведя три успешные защиты, но потерпел уже три поражения в последних семи поединках.

В следующем поединке Альварес в сентябре этого года может встретиться с чемпионом мира WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
2
Украина не пустит на "Евровидение-2017" работавших в Крыму российских журналистов
3
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
4
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
5
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
6
Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным
7
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
Темы дня
Загрузка...
Реклама