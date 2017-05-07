Альварес выиграл у Чавеса-младшего в поединке двух знаменитых мексиканских боксеров

Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из С-400 и "Панцирь-С1" под АстраханьюАрмия и ОПК 7 мая, 7:02
В Москве и области ожидается погода без осадков и до 10 градусов теплаМосква 7 мая, 6:11
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Питтсбург" в матче плей-офф НХЛСпорт 7 мая, 4:58
Трамп решил не оставаться в Нью-Йорке из-за дорогостоящего пребывания в мегаполисеМеждународная панорама 7 мая, 2:39
Украина не пустит на "Евровидение-2017" работавших в Крыму российских журналистовМеждународная панорама 7 мая, 2:10
Зубков: смерть американца Холкомба стала тяжелейшей утратой для мирового бобслеяСпорт 7 мая, 1:08
Олимпийский чемпион бобслеист Холкомб найден мертвымСпорт 7 мая, 0:41
Аутсайдер из Италии станет очередным соперником российской хоккейной сборной на ЧМСпорт 7 мая, 0:19
Минобороны опубликовало на своем сайте ко Дню Победы два ролика о войнеАрмия и ОПК 7 мая, 0:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес победил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего в рейтинговом 12-раундовом поединке промежуточной весовой категории до 74,6 кг. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и завершился победой Альвареса по очкам.
Все судьи единогласно отдали победу Альваресу - 120:108, 120:108, 120:108.
В этом поединке на ринге сошлись звезды мирового бокса, представляющие Мексику. Символично, что этот бой прошел во время празднования Синко де Майо - национального праздника Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Этого поединка болельщики ждали уже несколько лет и сравнивали с такими великими противостояниями мексиканских боксеров, как Марко Антонио Баррера - Эрик Моралес, Диего де ла Хойя - Хулио Сезар Чавес-старший, Исраэль Васкес - Рафаэль Маркес.
26-летний Альварес сейчас является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, также владел поясом Всемирного боксерского совета (WBС) в весе до 72,6 кг. На его счету теперь 49 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.
31-летний Чавес-младший потерпел третье поражение при 50 победах (32 нокаутом), 1 ничьей. Он также был чемпионом мира WBC в категории до 72,6 кг - с 2011 по 2012 год, проведя три успешные защиты, но потерпел уже три поражения в последних семи поединках.
В следующем поединке Альварес в сентябре этого года может встретиться с чемпионом мира WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным.