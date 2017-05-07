Альварес выиграл у Чавеса-младшего в поединке двух знаменитых мексиканских боксеров

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес победил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего в рейтинговом 12-раундовом поединке промежуточной весовой категории до 74,6 кг. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и завершился победой Альвареса по очкам.

Все судьи единогласно отдали победу Альваресу - 120:108, 120:108, 120:108.

В этом поединке на ринге сошлись звезды мирового бокса, представляющие Мексику. Символично, что этот бой прошел во время празднования Синко де Майо - национального праздника Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Этого поединка болельщики ждали уже несколько лет и сравнивали с такими великими противостояниями мексиканских боксеров, как Марко Антонио Баррера - Эрик Моралес, Диего де ла Хойя - Хулио Сезар Чавес-старший, Исраэль Васкес - Рафаэль Маркес.

26-летний Альварес сейчас является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, также владел поясом Всемирного боксерского совета (WBС) в весе до 72,6 кг. На его счету теперь 49 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

31-летний Чавес-младший потерпел третье поражение при 50 победах (32 нокаутом), 1 ничьей. Он также был чемпионом мира WBC в категории до 72,6 кг - с 2011 по 2012 год, проведя три успешные защиты, но потерпел уже три поражения в последних семи поединках.

В следующем поединке Альварес в сентябре этого года может встретиться с чемпионом мира WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным.