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Боксеры Головкин и Альварес объявили о проведении поединка в сентябре

Спорт
7 мая, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Об этом спортсмены объявили после завершения боя Альварес - Хулио Сесар Чавес-младший, который завершился победой первого единогласным решением судей

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 72,6 кг казахстанец Геннадий Головкин и чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг мексиканец Сауль Альварес проведут поединок в сентябре.

Об этом спортсмены объявили после завершения боя Альварес - Хулио Сесар Чавес-младший, который завершился победой первого единогласным решением судей.

На счету 26-летнего Альвареса на профессиональном ринге 49 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. В послужном списке 34-летнего Головкина 37 побед (33 нокаутом), ни одного поражения.

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