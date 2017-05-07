Эксперт: игра со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистов

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистов на домашнем чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал бывший защитник сборной Германии, выступавший в клубах Национальной хоккейной лиги, бывший главный тренер сборной Германии Уве Крупп.
Хозяева турнира в субботу крупно проиграли шведам со счетом 2:7.
"Для нас матч с Россией будет отличной проверкой. Сборная России классная команда, что было видно по ее игре со шведами", - сказал Крупп.
Немецкая команда в своем первом матче турнира в пятницу обыграла сборную США - 2:1.
"Мы неплохо начали турнир, что наша команда показала в том числе и с командой Швеции. У шведов отличная команда, однако немцам удавалось возвращаться в игру, дважды сравнивая счет. Да, шведы реализовали немало своих моментов, но сборная Германии сражалась, пыталась реализовать свои шансы", - отметил Крупп.
Сборные России и Германии сыграют в понедельник, начало матча в 17:15 мск.