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Эксперт: игра со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистов

Спорт
7 мая, 8:31 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сборные России и Германии проведут очный матч группового этапа чемпионата мира в понедельник

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Голкипер сборной Германии

Голкипер сборной Германии

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистов на домашнем чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал бывший защитник сборной Германии, выступавший в клубах Национальной хоккейной лиги, бывший главный тренер сборной Германии Уве Крупп.

Хозяева турнира в субботу крупно проиграли шведам со счетом 2:7.

"Для нас матч с Россией будет отличной проверкой. Сборная России классная команда, что было видно по ее игре со шведами", - сказал Крупп.

Немецкая команда в своем первом матче турнира в пятницу обыграла сборную США - 2:1.

"Мы неплохо начали турнир, что наша команда показала в том числе и с командой Швеции. У шведов отличная команда, однако немцам удавалось возвращаться в игру, дважды сравнивая счет. Да, шведы реализовали немало своих моментов, но сборная Германии сражалась, пыталась реализовать свои шансы", - отметил Крупп.

Сборные России и Германии сыграют в понедельник, начало матча в 17:15 мск.

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