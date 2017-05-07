Мамиашвили: самоотдача Суркова на чемпионате Европы по борьбе достойна подражания

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НОВИ-САД /Сербия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Самоотдача и успешная реализация наработок Артемом Сурковым, завоевавшим титул чемпиона Европы по греко-римской борьбе в сербском Нови-Сад, достойна подражания. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В финальном поединке весовой категории до 66 кг россиянин со счетом 12:1 разгромил чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро серба Давора Штефанека.
"Сурков выложился и полностью реализовал все, над чем работал, да еще и с запасом. Такой труд достоин подражания, хотя я понимаю, что до такого состояния себя довести очень трудно. Куда легче проиграть, а потом искать виноватых и делать заявления, - отметил Мамиашвили. - Мастерство жить по принципу "умри, но сделай" дается только через кровь и пот, через жуткую ненависть к тренеру, который заставляет работать уже тогда, когда сил уже не остается. Все это проходили, я в том числе".
Глава федерации подчеркнул, что для попадания на Олимпиаду-2020 борцу еще предстоит проделать огромную работу. "Артем и вся команда сейчас только в начале пути к Олимпийским играм в Токио. Но, как показывает жизнь, путь этот очень короток. Я от всей души желаю ему здоровья и надеюсь, что на его успехи все-таки обратят внимание в родном Саранске, поскольку знаю, что у парня не самые лучшие социальные условия", - сказал Мамиашвили.
Сурков является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в Лас-Вегасе, победителем Европейских игр в Баку, чемпионом Кубка европейских наций 2014 года.