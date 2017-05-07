Райндль: четвертая шайба шведов лишила немецких хоккеистов всех шансов отыграться

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четвертая шайба, заброшенная хоккеистами сборной Швеции на последних секундах второго периода, похоронила надежду команды Германии на то, что она сможет отыграться. Такое мнение ТАСС высказал президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета турнира Франц Райндль.

Сборная Германии во втором матче группового этапа чемпионата мира в Кельне уступила шведам со счетом 2:7. Четвертый гол защитник сборной Швеции Йонас Бродин забил за три секунды до окончания второго тайма, сделав счет 4:2 в пользу своей команды.

"Считаю, что четвертый гол шведов перед концовкой второго периода стал своего рода "киллером" для нас. Наша команда очень вымоталась и была вынуждена отыгрываться, - сказал Райндль. - Шведы выглядели лучше, и мы должны это принять".

Следующий матч немцы проведут в понедельник против сборной России.